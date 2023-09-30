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«صحة نينوى»: ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية إلى 107 بينهم 41 جثة مجهولة

كتب:

محمد علي حسن
01:29 م | السبت 30 سبتمبر 2023
حريق قاعة أفراح الحمدانية في العراق

حريق قاعة أفراح الحمدانية في العراق

أفادت «صحة نينوى» في بيان عاجل، بارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية إلى 107، بينهم 41 لم يتم التعرف عليهم.

ضحايا تحت ركام قاعة زفاف الحمدانية

وكانت مديرية الدفاع المدني في نينوى، أعلنت في وقت سابق، إطفاء حريق الحمدانية في العراق، بشكل كامل، وإخراج كل الضحايا من القاعة، لكن المشاركين في تنسيق عمليات الإغاثة في المدينة، رجحوا تواجد ضحايا تحت الركام.

تجمع العشرات من أقارب ضحايا حريق نينوى أمام المستشفى

وعقب حريق قاعة أفراح الهيثم بـ نينوي، هرعت السيارات إلى المستشفى ومكان الحادث، فيما تجمع العشرات من أقارب الضحايا أمام المستشفى، إضافة إلى العشرات من المتطوعين.

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