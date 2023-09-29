وفاة والدة وشقيق عروس حريق نينوى في العراق

توفيت والدة وشقيق عروس نينوى، الليلة الماضية، متأثرين بإصابتهما في حريق قاعة أفراح نينوى، خلال حفل الزفاف، الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

أفاد مصدر طبي، لوكالة «بغداد اليوم»، بأن والدة وشقيق عروس نينوى توفيا داخل مستشفى في الموصل، نتيجة الإصابة بحروق شديدة في الحادث.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء، في قاعة أفراح، أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وليل الثلاثاء، شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء، وتجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.