تقارير: قاعة زفاف نينوى أرض زراعية مسجلة وحاصلة على تراخيص قبل الحريق

رغم بناء قاعة ابن الهيثم الملكية بمحافظة نينوى العراقية على أرض زراعية وافتقارها إلى مقومات السلامة والأمان، التي أدت في النهاية لمصرع وإصابة المئات، إلا أنه تبين حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات العراقية الرسمية.

القاعة على أرض زراعية

ونشرت وكالة بغداد اليوم وثائق رسمية صادرة عن الحكومة العراقية، يظهر فيها أن القاعة أقيمت على أرض زراعية مسجلة باسم وزارة المالية، قبل أن تصدر موافقات رسمية لها وتراخيص الإنشاء.

ووافق محافظ نينوى السابق عام 2021 على إنشاء قاعة الهيثم للأفراح رغم عدم الحصول على موافقة من مديرية الزراعة بتغيير النشاط، كونها مبنية على أرض زراعية.

رفض مديرية الزراعة في محافظة نينوى بناء القاعة على الأرض

كما تبين رفض مديرية الزراعة في محافظة نينوى بناء القاعة على الأرض نظرًا لكونها أرض زراعية وتحتاج موافقات خاصة، لم يحصلوا عليها.

وتبلغ مساحة أرض القاعة أكثر 1200 متر وهي مسجلة باسم وزارة المالية مشيدة بالبلوك ومسقوفة السندويج بنل المخالف لشروط السلامة وضوابط مديرية الدفاع المدني كونه سريع الاشتعال.

وانتهى حفل زفاف بقضاء الحميدية بمحافظة نينوى بكارثة ضخمة حيث اشتعلت النار في قاعة المناسبات وأدت النيران لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين.