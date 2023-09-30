«حكاية الوطن: جهود التنمية آخر 10 سنوات».. أحدث دراسة لـ«المركز المصري»

انطلق اليوم مؤتمر «حكاية وطن»، لعرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة، في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، تقوم خلاله القيادة السياسية بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وأصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كتاب تحت عنوان حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، موضحاً أن الجمهورية الجديدة تستند إلى 3 مبادئ أساسية، بداية من بناء الإنسان، مرورا بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية، وصولا إلى حقوق الإنسان، مؤكدا على أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن الحياة الكريمة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، كما اهتمت الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

الجمهورية الجديدة

وافتتح الكتاب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قالها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في أبريل 2022: مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها، وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة، وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفناً وعلما بعقول علمائها.

وتضمن الكتاب جزء من كلمة الرئيس في الذكرى الـ48 لنصر حرب أكتوبر، والتي أكد بها أن جهود البناء والتنمية طالت جميع مناحي الحياة في مصر بلا استثناء لتحيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان سعياً لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين.

تنمية الاقتصاد

وتطرق الكتاب للإنجازات التي شهدها الاقتصاد المصري، بداية من الإصلاح الاقتصادي الشامل، تعزيز مساهمة القطاع الخاص، التنمية القطاعية المتكاملة، بالإضافة إلى السياسة الداخلية، والتي شملت الإصلاح السياسي، تعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة والعدالة، مرورا بالتمكين المجتمعي والذي شمل تعزيز الحماية الاجتماعية، التنمية لحياة كريمة، التمدد العمراني وسكن كريم، تحسين المنظومة الصحية، تحديث التعليم والابتكار، تنمية المناطق المهمشة، وتمكين المرأة والشباب، انتقالا إلى الأمن والدفاع الذي تضمن عرض مقاربة شاملة لمجابهة الخطر الإرهابي، تحديث وتطوير القوات المسلحة، تطوير منظمة العمل الشرطي، والتي قال الرئيس فيها خلال كلمته بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر: استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.. فلم تُضعف التحديات الصعبة عزيمتنا.. واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود.. وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره.. كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا.. وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع.

السياسة الخارجية

كما عرض الكتاب السياسة الخارجية، والتي تضمنت شرح المحددات ودوائر الحركة، الدور المصري في دول الأزمات، ومظاهر النجاح، والتي قال الرئيس السيسي عنها خلال احتفالية مشروع إطلاق تنمية الريف المصري حياة كريمة في 2021: إن مصر تدير علاقتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، وأصبحت تمتلك من الأدوات ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.. بمنهج قائم على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد.