أعضاء حزب الجيل بالإسكندرية يحررون توكيلات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية وأعضاء الحزب بالمحافظة، تجمعات لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عمر عوض مساعد رئيس الحزب لشؤون المحافظات والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، إنهم تجمعوا اليوم من أجل دعم مسيرة التنمية والإصلاح التي انتهجها الرئيس السيسي.

عوض: الآلاف يحررون توكيلات للرئيس السيسي

وأضاف «عوض»، في بيان، أن تحرير آلاف التوكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

حزب الجيل يدعم الرئيس السيسي

وأشار إلى أن حزب الجيل وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها.