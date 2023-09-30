مصر تسجل قفزة نوعية في التطور التكنولوجي والبنية التحتية

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر شهدت خلال السنوات الـ10 سنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال التطور التكنولوجي والبنية التحتية، إذ جرى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

عزام: مصر من الدول الرائدة في المنطقة

وأضاف «عزام»، خبير تكنولوجيا المعلومات، في لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة «ten»، أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جودة وسرعة الخدمات الإلكترونية، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية لتعزيز التحول الرقمي في مصر، مثل مبادرة تنمية القدرات الرقمية، ومبادرة مصر الرقمية، ومبادرة تنمية مهارات الشباب في مجال التكنولوجيا.

تنفيذ العديد من المشروعات بالبنية التحتية

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه في مجال البنية التحتية، تم تنفيذ العديد من المشروعات، وأهمها التي تمت في إطار مبادرات رئاسية ومشروعات قومية مثل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.