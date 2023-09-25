كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.. اعرف البرامج وفرص العمل بعد التخرج

تعددت وتنوعت برامج وتخصصات كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، وفرص العمل بعد التخرج، كما حددت جامعة حلون التخصصات الموجودة بالكلية والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والفئات التي تقبلها الكلية.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، كل ما تود معرفته عن كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان.

ما برامج كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

ووفقًا لجامعة حلوان الكلية يوجد برنامجان الأول هو حكومي بالمصروفات الجامعية الحكومية، بكالوريوس التعليم الصناعي وبه 5 برامج دراسية، وهي برنامج تكنولوجيا الجرارات والسيارات وتكنولوجيا الإنتاج، وتكنولوجيا الكهرباء وبرنامج تكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا التبريد والتكييف.

وأوضحت أنّ الدراسة بهذه البرامج لمدت 4 سنوات، ويحصل الطالب بعدها على بكالوريوس علوم صناعي، ويحق له العمل في مدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج التكنولوجيا.. يشمل تخصصين «الميكاترونكس والسيارات الهجين».

كما أن بكالوريوس تكنولوجيا الميكاترونيكس يساعد الطالب الخريج على أن يصبح تقني ماهر، متمكن من تصميم وإنتاج الأنظمة الذكية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل الشحن و التصنيع والزراعة.

فرص العمل بعد التخرج كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

توفر كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، للطلاب معرفة عدة تخصصات في أساسيات تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الميكاترونية وتقنيات التحكم بجميع أنواعها، ويساعد الخريج على مواجهة تحديات تكنولوجيا إنتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة.