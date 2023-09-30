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أسعار الذهب تتراجع 30 جنيها خلال 72 ساعة.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

محمد سيف
03:41 م | السبت 30 سبتمبر 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

أعلنت شعبة الذهب، عن تراجع جديد للذهب خلال تعاملات منتصف اليوم السبت 30-9-2023، بنحو 5 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، لتصبح قيمة التراجع الكُلية نحو 30 جنيهًا خلال 72 ساعة ماضية. 

انهيار أسعار الذهب 

«الوطن» تستعرض في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 2170 جنيها للشراء و2160 للبيع وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شبعة الذهب. 

 سعر جرام الذهب عيار 24

 - وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2480 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1860 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يصل سعره في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1447 جنيها. 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الأن 1240 جنيها. 

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية 17360 جنيها. 

- فيما تسجل الأونصة نحو 77306 جنيهات للشراء. 

 

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