أسعار الذهب تتراجع 30 جنيها خلال 72 ساعة.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت شعبة الذهب، عن تراجع جديد للذهب خلال تعاملات منتصف اليوم السبت 30-9-2023، بنحو 5 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، لتصبح قيمة التراجع الكُلية نحو 30 جنيهًا خلال 72 ساعة ماضية.

انهيار أسعار الذهب

«الوطن» تستعرض في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 2170 جنيها للشراء و2160 للبيع وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شبعة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2480 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1860 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يصل سعره في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1447 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الأن 1240 جنيها.

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية 17360 جنيها.

- فيما تسجل الأونصة نحو 77306 جنيهات للشراء.