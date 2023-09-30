أسعار الذهب تتراجع 30 جنيها خلال 72 ساعة.. اعرف عيار 21 بكام
كتب:
محمد سيف
03:41 م | السبت 30 سبتمبر 2023
أسعار الذهب
أعلنت شعبة الذهب، عن تراجع جديد للذهب خلال تعاملات منتصف اليوم السبت 30-9-2023، بنحو 5 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، لتصبح قيمة التراجع الكُلية نحو 30 جنيهًا خلال 72 ساعة ماضية.
انهيار أسعار الذهب
«الوطن» تستعرض في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 2170 جنيها للشراء و2160 للبيع وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شبعة الذهب.
سعر جرام الذهب عيار 24
- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2480 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1860 جنيها.
أسعار الذهب في مصر
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يصل سعره في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1447 جنيها.
- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الأن 1240 جنيها.
- كما يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية 17360 جنيها.
- فيما تسجل الأونصة نحو 77306 جنيهات للشراء.