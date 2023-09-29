تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. «كم سجل عيار 21»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، انخفاضاً، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2193 جنيها دون مصنعية، كما تراجع جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2506 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعيه، حيث سجل نحو 2297 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2193 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1880 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1462 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023، انخفاضاً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17544 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1869 دولارا.