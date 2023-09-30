استقرار أسعار الذهب اليوم في الإسكندرية.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها

استقرار ملحوظ سجلته أسعار الذهب اليوم في الإسكندرية وتحديدًا عيار 21، لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل تراجعًا الأسبوع الماضي بنحو 15 جنيها، وفق شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في الإسكندرية.. عيار 21

ووصلت أسعار الذهب اليوم في الإسكندرية وتحديدًا عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعا، إلى نحو 2180 جنيها للشراء في بداية التعاملات.

بينما سجلت أسعار الذهب اليوم في الإسكندرية عيار 22 استقرارا عند 2284 جنيها للشراء بدون مصنعية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1869 جنيها.

فيما سجل عيار 14 اليوم نحو 1453جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 17440 للشراء.

وكان المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، صرح أمس بأنه على الرغم من أن الذهب لا يزال تحت ضغط على المدى القريب، فإن العديد من المحللين يؤكدون على توقعاتهم على المدى الطويل للمعدن الثمين، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يخلق بيئة تضخمية مصحوبة بالركود، وهو ما يتوقع أن يدفع في النهاية أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام الجديد.