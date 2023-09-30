تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر
كتب:
مريم حنفي
10:16 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر
سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، تراجعًا ملحوظًا وذلك استقرارها أمس الجمعة داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وبلغت قيمة التراجع في بداية تعاملات اليوم 5 جنيهات، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 2175 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 24
- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2486 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1864 جنيها.
أسعار الذهب في مصر
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يصل سعره في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1450 جنيها.
- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الأن 1243 جنيها.
- كما يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية 17400 جنيه.
- فيما تسجل الأونصة نحو 77306 جنيهات للشراء.