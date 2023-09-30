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تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر

كتب:

مريم حنفي
10:16 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، تراجعًا ملحوظًا وذلك استقرارها أمس الجمعة داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وبلغت قيمة التراجع في بداية تعاملات اليوم 5 جنيهات، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 2175 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2486 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1864 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يصل سعره في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1450 جنيها. 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الأن 1243 جنيها. 

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية 17400 جنيه. 

- فيما تسجل الأونصة نحو 77306 جنيهات للشراء. 

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