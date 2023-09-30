تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، تراجعًا ملحوظًا وذلك استقرارها أمس الجمعة داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وبلغت قيمة التراجع في بداية تعاملات اليوم 5 جنيهات، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 30-9-2023 في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 2175 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2486 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1864 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يصل سعره في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة إلى 1450 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الأن 1243 جنيها.

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية 17400 جنيه.

- فيما تسجل الأونصة نحو 77306 جنيهات للشراء.