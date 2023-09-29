أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجل سعر الذهب في مصر ثباتًا سعريا، خلال منتصف التعاملات الصباحية، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية اليوم، واستقر سعر الجرام عيار 21 عند نحو 2195 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، وفقاً للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب الآن مباشر في مصر، مع ثبات سعر الجرام عيار 21، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً نحو 2195 جينهات.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2509 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1881 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم نحو 1463 جنيها.

- وبلغ سعر الذهب الآن مباشر في مصر وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات، كما أنّ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 1254 جنيها.

- وصل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 17 ألفًا و560 جنيها.

- سعر الأونصة وصل إلى 1873 دولارا.