نقابة الممثلين تنعى المخرج أحمد سامي العدل

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، المخرج الراحل أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال «زكي» في بيان صادر عن النقابة : «نتوجه بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون».

ومن المقرر، أن يتم تشييع جنازة المخرج والممثل الشاب أحمد سامي العدل، اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).

الحزن يسيطر على الوسط الفني

وسيطرت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني بخبر رحيل أحمد سامي العدل، وقام عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والدراما بنعي الفنان الشاب من بينهم الفنان أحمد وفيق، وهشا ماجد، وسيمون، والمخرج هاني خليفة، والفنانة ريهام حجاج.

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، وعبرّت عن خالص تعازيها لجميع أفراد وأسرته وأصدقائه، ودعواتها له بالرحمة والمغفرة.