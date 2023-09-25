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«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تهتم بالبنية التحتية والمعلوماتية

كتب:

محمد عزالدين
11:00 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الدكتورة هالة السعيد

الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعد من الاجتماعات المهمة، ورؤية مصر 2030 ومستهدفاتها وخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر من أوائل المحاور التي كان لها اهتمام بالبنية التحتية التي جرت سواء كانت بنية تحتية في طرق أو مواصلات لائقة للمواطنين أو بنية معلوماتية لتطوير التكنولوجيا التي أصبحت لغة العصر في الوظائف والاتصال.

وأضافت خلال لقاء على «إكسترا نيوز» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن هذا التجمع مهم للغاية ويؤكد الدور الذي أدته مصر في الفترة الماضية والتطوير الذي حدث في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية وإنشاء مجموعة من المدن البالغ عددها 24 مدينة جديدة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن «حياة كريمة» يعد مشروعا تنمويا كبيراً يوفر حجماً كبيراً من الخدمات المتميزة للأهالي في الريف المصري، وهذه الفترة تعد فترة غير عادية لأن العالم مر بأزمات متتالية ولا سيما أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ثم من المهم هذه الالتقاء ووجود هذه المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للمشاركة معا بتجربة مصر وتجارب الدول الأخرى والتغلب على هذه التحديات.

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بقلم محمد عزالدين