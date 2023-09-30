المنطقة الأزهرية بالسويس: مستعدون تماما لبدء الدراسة

قال الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، إن المنطقة مستعدة تمامًا لانطلاق الدراسة، وتوفير كل ما يلزم لسير العملية التعليمية على أحسن وجه.

تحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، بضرورة تفعيل المعامل داخل المعاهد لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب أثناء الحصص الدراسية، مؤكداً استعداد المنطقة لتوفير جميع ما يلزم بالمعاهد لسير العملية التعليمية بمعاهد منطقة السويس على أحسن وجه.

تنفيذ خطط المتابعة

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس خلال اجتماعا بموجهي المنطقة و شيوخ المعاهد، وموجهي العموم استعدادا لانطلاق الدراسة، بحضور آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، و الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، والدكتورة عفاف أبو العلا، مديرة التوجيه الفني، ومديري المراحل التعليمية، استعداداً لانطلاق الدراسة على أهمية تنفيذ خطط متابعة الموجهين للمعاهد بشكل مستمر من اليوم الأول للدراسة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمعاهد، والتأكد من استلام جميع المعلمين للمناهج الدراسية وخرائط المنهج، مؤكدا على ضرورة متابعة استلام المعاهد للكتب التي وردت إلى المنطقة وتسليمها إلى الطلاب مع بداية العام الدراسي، وإجراء إحصاء بالكتب التي لم ترد إلى المعاهد.