«أزهرية السويس» تنظم ورش عمل لتحليل المناهج الدراسية

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اليوم الاثنين، ورش العمل المقامة لتحليل مناهج المواد الدراسية المختلفة، والتي يتم إقامتها تحت إشراف موجهي العموم لجميع المواد الدراسية.

الهدف من تنفيذ ورش العمل لتحليل المناهج

ناقش الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، خلال متابعته فعاليات ورش عمل الموجهين والمعلمين، والهدف من تنفيذ هذه الورش، مؤكدًا أنها تمثل فرصة جيدة للوقوف على كل ما يخص المواد والمناهج الدراسية، لوضع رؤية تساعد في تحقيق الأهداف المخطط لها.

إعداد خطط تعليمية استراتيحية مناسبة

وأوضح رئيس منطقة السويس الأزهرية، أن الهدف من تحليل المنهج هو إعداد الخطط التعليمية، واختيار استراتيجيات التعلم المناسبة، بالإضافة إلى مساعدتها في اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لكل فئة عمرية.