إنشاء 9 عمارات سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» في أسيوط 

حظت قرى ومراكز محافظة أسيوط بنصيب كبير في المشروعات الخدمية من بينها إنشاء 9 عمارات سكنية بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة.

البيت الريفي المطور

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أعمال إنشاء عدد 9 عمارات سكنية في المشروع الذي يحمل اسم «البيت الريفي المطور» بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للعونة بساحل سليم والتى يجرى انشائها للأسر الأولى بالرعاية من سكان قرى مركز ساحل سليم، وذلك بارتفاع 4 طوابق لكل عمارة بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و500 ألف جنيه، وتتمتع تلك العمارات بجودة الأعمال وأعمال التشطيبات النهائية بها.

جولات ميدانية لمتابعة المشروعات

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات الجارى تنفيذها، وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز، وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية.

تطوير الريف المصري

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع، بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط» ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.