محافظ أسيوط يتابع أعمال تمهيد ورصف الطرق بشوارع مركز البداري

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تمهيد ووضع التربة الزلطية ببعض شوارع مدينة البداري تمهيداً لرصفها استكمالًا لخطة المحافظة لأعمال الرصف بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وصيانة الكباري.

تمهيد وتسوية الطرق

وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال تمهيد وتسوية وإلقاء التربة الزلطية لطريق مصرف البداري وتحديداً من كوبري المرور وحتى كوبري الخياط تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك بمشاركة مسئولي الرصف والحملة الميكانيكية بالمركز.

ووجه رئيس المركز بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة فضلاً عن سرعة رصف الطرق التي تم الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

الخطة الاستثمارية في أسيوط

وأكد المحافظ أن مشروعات الرصف التي تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 على مستوى جميع مراكز وأحياء المحافظة، بلغت تكلفتها الاجمالية 360 مليون جنيه بنسبة 30% من ميزانية الخطة الجديدة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

خلق السيولة المرورية

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية، موضحًا إنه تم وضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة أقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشيراً إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها.