الدفع بـ20 أتوبيس وسيارة لنقل طلاب مدينة دسوق لجامعة كفر الشيخ

تمكن مجلس مدينة دسوق، بالتعاون مع إدارة المواقف بمحافظة كفر الشيخ، من توفير 20 سيارة سيرفيس وأتوبيس تعمل لخطوط أخرى، وذلك لنقل الطلاب من دسوق لجامعة كفر الشيخ، في أول يوم من أيام العام الدراسي، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وللواء هشام مطر مدير عام المواقف بالمحافظة وحضور نائب رئيس المركز والمدينة، سند أبو كيله، وفريد حلمى، رئيس حى جنوب بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق تنسيقا مع وحدة مرور دسوق بحضور المقدم فؤاد زايد، رئيس وحدة مرور دسوق، والنقيب محمد شاهين، مدير المواقف، وصبرى جمعة، وممدوح غانم، مساعد رئيس حى جنوب.

جولات ميدانية متواصلة

كما شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدد من الجولات المكوكية لرؤساء المدن ونوابهم، ومديري الإدارات التعليمية، لمتالعة انتظام الدراسة ب 240 مدرسة، فتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العملية التعليمية، انتظام العملية التعليمية، بالصفوف الأولي بجميع المراحل والوقف علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتسكينهم بالفصول مع التأكيد على النظافة داخل وخارج المدرسة ، مع تهيئة بيئة تعليمية لجميع الطلاباليوم الأول بمدارس قلين

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وهالة النواصرة، مدير عام الإدارة التعليمية، انتظام العملية التعليمية، ورصد المشاكل والعمل علي حلها في أسرع وقت، لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب، والقائمين علي العملية التعليمية ، وتفقد المدارس الفنية بقلين، الثانويه الصناعيه المشتركة، ومدرسه الشهيد مبروك، ومدرسه الشهيد محمد عبدالستار الديهى الابتدائية.

وتابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، انتظام العمليه التعليميه في أول أيام الدراسة، للوقوف على انتظام العمليه التعليميه للصفوف الاولى الابتدائيه، والصف الاول الاعدادي، وتم المرور على غرفه توزيع الكتب الدراسيه، للاطمئنان على وجود جميع المقررات الدراسية.