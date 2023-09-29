«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. سقوط أمطار رعدية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيان بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وأماكن سقوط الأمطار التي ستستمر لعدة أيام مقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات على معظم المناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد، وفق بيان حالة الطقس الأيام القادمة، أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة واستمرار الأمطار

كما تسقط أمطار خفيفة السبت على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فتارت متقطعة، وفق خبراء الأرصاد.

وتشهد البلاد يوم الأحد المقبل سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى ووشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية خلال الأيام القادمة، من 4 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء.