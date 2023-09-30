الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم.. درجة الحرارة على القاهرة 35
كتب:
هبهَ وهـدان
09:44 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
حالة الطقس
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس اليوم السبت، مشيرة إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الغربية بنسبة حدوث 20%.
الأرصاد تحذر.. درجة الحرارة
وأوضحت الأرصاد، أن البلاد يسودها اليوم السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأوضحت الأرصاد، أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وذكر خبراء الهيئة أن البلاد في انتظار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة بدءًا من غد الاحد لتسود أجواء خريفية بامتياز على كافة الأنحاء.
حالة البحرين اليوم
بالنسبة لحالة البحر فالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 35 256
أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 31 25
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 24
نخل 34 19
كاترين 33 16
الطور 34 23
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 29 22
السلوم 28 20
سيوة 34 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 28
حلايب 35 27
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 39 23
بني سويف 39 22
المنيا 39 21
أسيوط 40 22
سوهاج 43 23
قنا 44 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادي الجديد 45 27
أبوسمبل 45 29