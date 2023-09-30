حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تعلن سقوط أمطار على القاهرة الكبرى

شهدت بعض المناطق في القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة منذ دقائق، إذ يتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملموس في درجات بدء من غدا الأحد، لتسود أجواء خريفية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.