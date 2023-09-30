جدول الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر.. «الهيئة الوطنية» توضح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان، جدول الانتخابات الرئاسية المُقبلة، موضحة المواعيد الخاصة ببدء الاقتراع في الداخل والخارج والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وحتى الـ9 مساءً أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر في الداخل.

وتبدأ الانتخابات في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1 و2 و3 من شهر ديسمبر، أما بالنسبة لخارطة الانتخابات الرئاسية المُقبلة أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التالي:

1- اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وآخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

2- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

3- بدء الحملة الانتخابية يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

4- آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 وهي 15 يومًا قبل يوم الاقتراع.

5- نشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل.

6- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

7- انتخاب المصريين في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً أيام الجمعة والسبت والأحد «1 و2 و3» من شهر ديسمبر.

8- توقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل، اعتبارًا من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.