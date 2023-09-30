المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية.. «الوطنية للانتخابات» توضح
كتب:
كريم روماني
02:25 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الإدلاء بالأصوات في الانتخابات - صورة أرشيفية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، وفق القانون رقم 5 لسنة 2023 بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024، بعد الاطلاع على الدستور.
المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية
- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية «الرقم القومي».
- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكس غير المشروع وتعديلاته.
- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.
- بيان المحل المختار الذي يُخطر في طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.
- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح.
أحكام قانون العقوبات
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.