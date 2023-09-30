المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية.. «الوطنية للانتخابات» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، وفق القانون رقم 5 لسنة 2023 بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024، بعد الاطلاع على الدستور.

المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية «الرقم القومي».

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكس غير المشروع وتعديلاته.

- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.

- بيان المحل المختار الذي يُخطر في طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.

- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

أحكام قانون العقوبات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.