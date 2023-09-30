4 سلع غذائية استراتيجية موقوف تصديرها للخارج.. البصل والسكر في المقدمة

تتخذ عدة وزارات في الحكومة قرارات هامة بوقف تصدير السلع الاستراتيجية وفقا لحاجة السوق المحلية وحجم المخزون الاستراتيجي، وكان آخرها سلعة البصل التي انضمت لقائمة السلع الغذائية المحظور تصديرها حاليا وهي «البصل والسكر والأرز والفول».

وقف تصدير البصل

ومؤخرا قررت وزارة التجارة والصناعة، حظر تصدير البصل من الأحد 1 أكتوبر المقبل حتى 31 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر، بسبب حاجة السوق المحلي، ومن أجل ضبط سعره في الأسواق.

وقف تصدير السكر

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنه جرى وقف تصدير السكر بشكل نهائي، بالرغم من وجود احتياطي استراتيجي يكفي حاجة السوق المحلية، فضلا عن قرب حصاد قصب السكر وبنجر السكر بداية العام المقبل، مما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي في الأسواق.

وقف تصدر الأرز

فيما يستمر العمل بقرار منع ووقف تصدير الأرز الأبيض لخارج ‏مصر، من أجل تلبية وسد احتياجات السوق المحلية من الأرز، فضلا عن الحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وقف تصدير الفول

وكان الدكتور علي المصيلحي، أعلن في وقت سابق، عن قراره بمنع تصدير الفول عريض الحبة، فيما يتم إلغاء حظر تصدير الفول في الأوقات التي يكفي فيها حجم المخزون لحاجة الاحتياج المحلي.