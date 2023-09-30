أسعار البصل الآن في سوق العبور والمنافذ.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار البصل الآن في سوق العبور تراجعا ملحوظا، إذ تراوح سعر الكيلو اليوم السبت بين 14.5 إلى 18.5 جنيه، بعد ارتفاع كبير شهدته هذه السلعة الأيام الماضية.

أسعار البصل اليوم السبت

وسجلت أسعار البصل اليوم السبت في بعض المنافذ 25.86 جنيه، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والبصل الأخضر (رابطة 100 بصلة) / 100 رابطة نحو 251.85 جنيه.

وطرحت بعض الشوادر في الأسواق الشعبية سعر كيلو البصل اليوم بنحو 14 جنيها، وذلك كاستجابة فورية بعد قرار الحكومة بوقف تصدير السلعة للخارج لمدة 3 أشهر.

أسعار الخضروات اليوم

واستقرت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور على هذا النحو:

كيلو الطماطم ترواح من سعر 5.5 إلى 10 جنيهات.

كيلو البطاطس من 8.5 إلى 11.5 جنيه.

كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش من 11 إلى 17 جنيها.

كيلو الفاصوليا من 29 إلى 37 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كيلو الفلفل الرومي البلدى من 7 إلى 11 جنيها.

كيلو الفلفل الرومى الصوب من 7 إلى 11 جنيها.

كيلو الفلفل الحامى البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي الصوب من 9 إلى 19 جنيها.

كيلو الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 20 إلى 34 جنيها.

كيلو الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو الخيار الصوب من 6 إلى 9 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

كيلو البامية من 28 إلى 32 جنيها.

كيلو القلقاس من 5 إلى 10 جنيهات.

كيلو البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه.