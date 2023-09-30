عاجل.. الرئيس السيسي للمصريين: كل أزمة تحصل هتنعكس تداعياتها علينا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حال الدولة المصرية هو أن الإيرادات أقل من المصروفات، ولا بد أن نزيد الموارد، مشيرا إلى أن مصر قامت بمحاولات كثيرة جدا لتجاوز أزمة الزيادة السكانية، منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بالرئيس السادات، والرئيس مبارك، وحتى الآن لم نحقق المعادلة المطلوبة.

أضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»: «تصوروا لو كان منذ عام 2011، نمونا السكاني ثابت وصفر، مثل بعض الدول، وكانت الوفيات مثل المواليد، بنتكلم عن 25 مليون شخص زادوا من الفترة دي للنهارده، وخط المواليد والوفيات عمرهم ما قربوا من بعض».

وتابع الرئيس السيسي: «عام 2011 خسرنا 450 مليار دولار، وكأنهم مالهومش تأثير، كل أزمة هتعملها وهتتعمل فيك هيبقى ليها تداعيات، ومش بقول الكلام ده للمسؤولين، لأ بقوله لكل إنسان ماشي في الشارع، والـ450 مليار دولار محدش أداهم لينا، لأ بندفع تمنهم من اللحم الحي».