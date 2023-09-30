الرئيس السيسي للمصريين: «اسمعوا كلامي.. لو البلد مش مستقرة مش ممكن نطلع لقدام»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري: «اسمعوا كلامي، أنا واحد منكم وأخوكم، طول ما البلد مستقرة ممكن تطلع لقدام، لو البلد مش مستقرة مش ممكن تطلع لقدام».

أضاف الرئيس خلال حديثه ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «ربنا أراد إن اللي شاف دلوقتي وقبل كده يشوف نماذج مستمرة حتى الآن، قد يكونوا أغنى مننا، استقروا؟ لأ، ناموا؟ لأ.. في فرصة؟ يا رب يساعدكم».

وتابع الرئيس السيسي: «أقول هذا الكلام منذ توليت المسؤولية، وأكرر هذا الكلام كثيرا، لو حصل خراب زي اللي بيحصل في الدول الأخرى هتبقوا في مشكلة تانية خالص لأننا 105 ملايين نسمة».