13 معلومة عن مرض طاعون المجترات الصغيرة عند الحيوانات وطرق الوقاية

تستعد بعض المحافظات لإطلاق حملات تحصين للحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على الثروة الحيوانية، إذ يعد مرض المجترات الصغيرة هو مرض فيروسي يصيب الأغنام والماعز وتزداد الإصابة ونسبة النفوق في الماعز، ولابد من التحصين ولا يوجد علاج وإنما العلاج للأعراض، وأكدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة على تقرير لها أبرز المعلومات عن مرض المجترات الصغيرة ما يلي:

- تزداد معدلات الإصابة مع بداية الشتاء وموسم الأمطار.

- نسبة الإصابة 100% والنفوق 90% في المناطق المصابة لأول مرة.

أعراض المرض على الحيوان

- نفوق دون أعراض خلال 2- 3 أيام

- إفرازات من جميع فتحات الجسم تبدأ مائية ثم تتحول إلى مخاطية مع وجود إسهال مائي وأحيانا مدمم، كحة وسرعة تنفس، ونفوق.

- الأعراض أقل حدة وتستمر من 10 إلى 15 يوم ونسبة نفوق أقل.

طرق حماية الحيوان من المرض الخطير

- التحصين

- عدم شراء حيوانات من السوق وإدخالها مباشرة على الحظيرة إلا بعد عزلها من 3 - 7 أيام

- تطهير حظائر الحيوانات والأدوات الخاصة بها.

كيف تتعامل حال ظهور الأعراض؟

- عزل الحيوانات المصابة والتقرب لأقرب وحدة لاتخاذ اللازم.

- تحصين الحيوانات المخالطة.

- التبليغ عن حالات النفوق للتخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة.

- تطهير الحظيرة والأدوات بإستخدام مطهرات مثل الفنيك واليود فهى تؤثر على الفيروس.

اختفاء الأعراض

وردًا على سؤال هل لو الأعراض اختفت هذا يدل على شفاء الحيوان أم لا؟

- الفيروس يؤدي إلى نزول إفرازات الحيوان حوالى 3 أشهر بعد اختفاء الأعراض.