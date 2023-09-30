الرئيس السيسي يحذر من دعوات التخريب: عايزين يهدوا البلد على صحابها

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دعوات التخريب التي تستهدف الدولة المصرية، قائلا في رسالة للشعب المصري: «ستجدون أن الآخرين جهدهم كله يا رب بس نعرف نحرك الناس، يلا تخرب ونهدها على صحابها، طب يا عم يا اللي هتهدها على صحابها ما أنت مش هتعرف تعمل فيها حاجة برضه».

أضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «ما أنت لما عملت كده في 2011 جيت دخلت وكنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا قمح وتقول مؤامرة.. المؤامرة جهلك، المؤامرة تخلفك».