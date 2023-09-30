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عاجل.. الرئيس السيسي للمصريين: بنضحي النهارده عشان ولادنا وأحفادنا بكرة

كتب:

نرمين عفيفي
04:06 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أول زيادة لأسعار الوقود وأول تخفيض لدعم الوقود كان في عام 2014، «الناس قالت عمل كده ازاي؟ ده لسه داخل، حد يعمل كده في نفسه؟، أوعوا تفتكروا إني جاي أقدم نفسي لكم، ده لا يليق خالص، إحنا بننجد دولة».

أضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»: «عمرنا ما كان اللي بيدخل لينا أد اللي بنصرفه، يعني العجز موجود والسلف موجود وكان قبل عام 2014 مطلوب الناس تاكل بس حتى لو كانت الدولة معندهاش مقومات دولة خالص، طيب وننطلق ازاي بزيادة سكانية كبيرة مش مستعدين ليها، أنا مش هكون موجود لكن أنتم وأبناءكم وأحفادكم موجودين وفي حد لازم يدفع ويضحي علشان الكلام ده ينتهي».

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