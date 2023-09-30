استمرار توافد أهالي أسوان إلى مكاتب الشهر العقاري لتأييد الرئيس السيسي

تواصل مكاتب توثيق الشهر العقاري في محافظة أسوان استقبال المواطنين في جميع مدن المحافظة لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

ويواصل الآلاف من سكان أسوان تحرير توكيلات لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين عن رغبتهم في استمرار المسيرة التنموية والتطوير التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه.

مسيرة تنموية ضخمة في عهد السيسي

وشهدت أسوان في عهد الرئيس السيسي عدد ضخم من المشروعات بواقع 324 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة حوالي 61.3 مليار جنيه في مشروعات قومية وعملاقة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية في بنبان ومصنع كيما 2، ومشروعات زراعية وحيوانية ومشاريع دواجن في توشكى.

مشروعات وتحسين بنية تحتية

وتضمنت المشروعات التابعة لمبادرة "تحيا مصر" ومبادرة "حياة كريمة" 167 مشروعًا بتكلفة إجمالية قدرها 733.6 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ 85 مشروعًا في قطاع المياه بتكلفة إجمالية قدرها 3.4 مليار جنيه، بهدف تحسين خدمات المياه الشرب والصرف الصحي في مختلف مناطق المحافظة، بما في ذلك تحسين كفاءة شبكات المياه وتوسيع نطاق التغطية الصحية.

وشهدت المدينة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الضخمة الموجهة إليها ضمن جهود حكومية رامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة في جنوب مصر، لتعود أسوان إلى مكانتها كواحدة من أبرز المدن السياحية والاقتصادية في إفريقيا خلال عهد الرئيس السيسي.