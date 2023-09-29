حشود أمام مكاتب الشهر العقاري بالقليوبية لتأييد الرئيس.. وأعلام مصر تزين المشهد

احتشد المئات من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري بمدن بنها والخانكة وقليوب والقناطر الخيرية والخصوص والعبور بمحافظة القليوبية، لتحرير توكيلات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالقليوبية

وشهد محيط مكاتب التوثيق الـ7 بالقليوبية، اصطفاف المواطنين رافعين علم مصر وصورة الرئيس السيسي، ورددوا الأغاني الوطنية، أمام مكتب الغرفة التجارية في بنها، للتعبير عن حبهم وتقديرهم وتمسكهم بقيادة الرئيس الحكيمة، وسط مناشدات ومطالب بترشحه لولاية رئاسية أخرى، بعد نجاحه في إعادة مصر لمكانتها إفريقيا ودوليا.

المواطنون يطالبون الرئيس بالترشح لفترة جديدة

وطالب المواطنون أمام مكاتب التوثيق بالقليوبية، الرئيس السيسي، بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ 9 سنوات، ووصلت لجميع محافظات الجمهورية، منها المبادرات الرئاسية وعلى رأسها «حياة كريمة» التي غيرت الريف المصري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، بالإضافة إلى المبادرات الصحية، منها قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي.

وفي سياق متصل شاركت أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، في حملة تحرير وتوثيق تأييدات الانتخابات الرئاسية بمقرات الشهر العقاري، لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إنجازات ضخمة في 9 سنوات بقيادة الرئيس

وأكد النائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالقليوبية، لـ«الوطن»، أهمية التكاتف والتلاحم للوقوف بجانب الدولة المصرية ومساندة الرئيس السيسي لاستكمال خطة التنمية، موضحا أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات خلال 9 سنوات مضت.

وشدد أمين عام الحزب على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس صورة مصر والرد على كل مشكك في الداخل والخارج والتأكيد على وحدة الشعب المصري خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي قائد مصر الحديثة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى القيادة الحكيمة التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس حكم البلاد لمواصلة عمليات التنمية.