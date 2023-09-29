أماكن مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن مكاتب الشهر العقاري في محافظة القاهرة، موضحة أنها تعمل اليوم، إذ تُكلف مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإثبات توقيع المواطنين على تأييداتهم لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بغير رسوم.

أماكن مكاتب الشهر العقاري في القاهرة

تشمل مكاتب الشهر العقاري في القاهرة مكتب توثيق سوق العبور والشروق والمرج ثان ومدينة نصر ثان ومدينة نصر أول والزاوية الحمراء وروض الفجر والزيتون ومدينتي.

كما تشمل النزهة ومدينة نصر المطور وسيارات مصر الجديدة وبدر والرحاب والمطرية وبركة الحاج وحدائق القبة ومدينة نصر ثالث.

تشمل أيضاً مكتب توثيق عين شمس والبساتين ووزارة العدل والسيدة زينب و15 مايو والخليفة والمقطم والبساتين المطور ومجلس الشعب بمبنى مجلس الشعب.

كما تتضمن مكتب التوثيق بقصر النيل والأزبكية والأسمرات والترجمان وحلوان المطور والأحوال الشخصية ومدينة حلوان وشياخات حلوان بشارع محمود خاطر بجوار قسم شرطة حلوان بحلوان.

تنظيم الانتخابات الرئاسية

أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن قرار تحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، جاءت بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته.