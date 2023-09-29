إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري بالمنوفية لدعم الرئيس في الانتخابات

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين اليوم، رغم الإجازة الأسبوعية، لتحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحمل المشاركون أعلام مصر ورددوا هتافات تأييد للرئيس.

مواطن: دعم الرئيس السيسي واجب وطني

وقال أحمد الشيخ، أحد أهالي مركز تلا، إن دعم الرئيس السيسي واجب وطني في ظل ما تشهده مصر من تطورات وإنشاءات وثورة في كافة المجالات التي من بينها إنشاء المدن الجديدة والاهتمام بإنشاء المدن الصناعية والعمل على تطوير البنية التحية لخدمة المشروعات القومية.

وأضاف «الشيخ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوافد والإقبال الكبير على مكاتب الشهر العقاري دليل المحبة الكبيرة والدعم المستمر من المواطنين للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على «فيروس سي» كانت من أهم المبادرات على مستوى العالم، وأنهت المرض من مصر، كما أن مصر عاد لها الأمن والأمان بعد فترة من العلميات الإرهابية وعدم الاستقرار.

مواطن: مصر تسير في الطريق الصحيح

وقال مدحت ركش، موظف، وأحد أبناء قرية بابل وكفر حمام بالمنوفية، إنه شارك في تحرير توكيل لدعم الرئيس السيسي بعد تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة، مثل مشروعات «حياة كريمة» التي غيرت شكل القرى التي أصبحت تمتلك كل الخدمات والمشروعات التي يحتاجها المواطنون، ومن أهم المشروعات تبطين الترع للحفاظ على كل نقطة مياه.

وأوضح إبراهيم شعبان، مدرس بالأزهر الشريف، وأحد أهالي قرية كفر طبلوها، أنه جاء لدعم الرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، وهو ما يظهر من خلال المشروعات والمصانع الجديدة التي يتم افتتاحها يوميا.