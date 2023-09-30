وزير المالية: تحويل 1.2 تريليون جنيه لصندوق المعاشات منذ 2013

استعرض الدكتور محمد معيطـ، وزير المالية، تطور هيكل المصروفات العامة للدولة من 1989 حتى 2028، قائلا إن هذا الهيكل تغير مع الوقت نظرا للبدء في تقليل الدعم، والذهاب لأشياء أكثر مثل زيادة الاستثمارات والحماية الاجتماعية بالصرف على صناديق المعاشات وتكافل وكرامة ودخول التأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية.

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوائد تأثرت سلبا نتيجة لتغير سعر الصرف، وسعر الفائدة الذي أصبح الضعف.

26 % دعم الوقود في 2023

ولفت إلى أن الوقود كان يأخذ الجزء الأكبر من الدعم؛ فكان وصل إلى 61% وأصبح في 2022 – 2023 نحو 26%، لكن في المقابل نجد أن دعم صناديق المعاشات ازداد بقوة نتيجة للإصلاح، متابعا: «من 2013 – 2014 حتى اليوم إجمالي ما تم تحويله لصناديق المعاشات 1.2 تريليون جنيه تقريبا، وهنستمر في دعم أموال المعاشات».