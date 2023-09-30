مدحت العدل وهنادي مهنا أول الحضور لجنازة نجل سامي العدل

توافد على جنازة أحمد سامي العدل، التي ستقام بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي، كل من السيناريست مدحت العدل، والفنانة هنادي مهنا، والمخرج محمد العدل.

تفاصيل وفاة المخرج أحمد سامي العدل

ورحل عن عالمنا أحمد العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أعلنت الخبر شقيقته رشا سامي العدل، وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل».

وطلبت الدعاء له قائلة: برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة.