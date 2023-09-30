الرئيس السيسي للمصريين: التنمية ليست مغامرة.. ولن نتجاوز الصعاب إلا بالصبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه لم يدخل بمصر في مغامرة واحدة، موجهًا حديثه للمصريين: «هل بتعتبروا إن التنمية مغامرة؟! بتعتبروا إن البناء والإصلاح مغامرة؟!»، مضيفًا «لا تختزلوا قضية بلدنا، واصمدوا وحولوا الظروف القاسية التي نمر بها إلى منحة وكلما صبرتم كلما تجاوزنا الصعاب».

واستشهد الرئيس السيسي، خلال حديثه ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، بتعامل الدولة في أزمة كورونا، مؤكّدًا أنَّ الحكومة لم تلجأ إلى الحل السهل الذي طبقته العديد من الدول، ولم تعلن الإغلاق الكامل حتى لا يتأثر نحو 25 مليون مصري.

وواصل: «النمو السكاني تأثيره خطير جدا، هناك دولة استمرت فيها مجاعة منذ عام 1952 حتى عام 1968 مات فيها 25 مليون إنسان وأطلقوا برنامجًا لضبط النمو السكاني ثم أطلقوا حرية الإنجاب في عام 2017، بعدما حققوا التنمية وأصبحت دولة عظمى، لم يهدموا بلدهم، بل شاركوا في تنميتها، لذا أصبحت دولة عظمى».

وأشار إلى أنَّ جميع تجارب الدول الناجحة والتي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والصين، قدمت تضحيات عديدة وتحملت شعوبها المعاناة والعمل دون مقابل.