توفيق عبد الحميد بعد سقوطه على ظهره: وصلت إلى الصراخ بسبب شدة الوجع

ما زال الفنان توفيق عبد الحميد يعاني من آثار سقوطه على ظهره منذ أيام، حيث أنه يشعر بتعب شديد، وطالب جمهوره من خلال حسابه الشخصي «فيسبوك»، بالدعاء له بالشفاء العاجل.

توفيق عبد الحميد يعاني من تعب ظهره

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي فيسبوك، «أرهقته بشدة لم أعتني به كما يجب، نبهني بصوت خفيض ولم أكترث، ثم بدأ الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ، عن جسدي أتحدث عبرة لمن يعتبر».

رسالة توفيق عبد الحميد لجمهوره

وجه توفيق عبد الحميد رسالة خاصة لجمهوره قائلاً، «جسدك هو حصانك في معركة الحياة، مهما كانت براعتك، لن تستطيع خوض معركة الحياة بحصان منهك أصابه الوهن، انتبه أيها الفارس قد يخذلك الحصان».

وأضاف، «اهتممت بالروح والقلب والعقل، ونسيت أن الجسد هو من سيحمل هؤلاء في رحلة الحياة، أصدقائي نصيحة خالصة لوجه الله، انتبهوا قبل فوات».

توفيق عبد الحميد يسقط على ظهره

وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد أمس، سقوطه على ظهره، حيث كتب قائلاً، «للأسف أنا وقعت تاني على ضهري، وتعبان جدا، ألم الضهر قاسى، ومخليني عصبي، عفوا إذا حد فهم كلامي غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى».