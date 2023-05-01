توفيق عبد الحميد يتعرض لوعكة صحية شديدة: «أنا تعبان جدا»

تعرض الفنان توفيق عبد الحميد، لوعكة صحية شديدة، أدت إلى شعوره بألم في ظهره، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

توفيق عبد الحميد يتعذر لوعكة صحية

وكتب توفيق عبد الحميد: «للأسف أنا وقعت تاني على ضهري وتعبان جدا وألم الضهر قاسي ومخلينى عصبي، عفوا إذا حد فهم كلامي غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عني».

توفيق عبد الحميد يقدم التماس للجمهور

وكان توفيق عبد الحميد، قدم التماسا للجمهور لعدم رده على الرسائل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «على الماسنجر تقريبا 1000 رسالة شكر على الإضافة، وللسلام والسؤال على الأحوال، وأنا تعبان فضلا وليس أمرا الحديث للضرورة علشان أقدر أرد».