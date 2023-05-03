توفيق عبد الحميد يكشف تطورات حالته الصحية بعد سقوطه على ظهره

طمأن الفنان توفيق عبد الحميد، جمهوره على حالته الصحية بعد إعلانه سقوطه على ظهره، عبر صفحته الشخصي على «فيس بوك».

وقال «عبد الحميد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بخير، مضيفاً: «أشكر كل من سأل عني، ولكني أكتفي بما أعلنته عبر صفحتي الشخصية».

الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، أعلن سقوطه على ظهره، مؤكداً أنه يعاني من آلام مبرحة في ظهره، جعلته في حالة مزاجية سيئة، بحسب قوله.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

يذكر أن آخر أعمال توفيق عبد الحميد، مسلسل «يوتيرن» الذي خاض به السباق الرمضاني قبل الماضي، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد الكيلاني، أيمن القيسوني، عصام السقا، محمود حافظ، نورهان، نانسي صلاح، هلا السعيد، عبير منير، عماد رشاد، صفاء الطوخي، هشام عاشور، مصطفى شوقي، ندى عادل، وناردين عبد السلام، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.