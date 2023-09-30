لليوم السادس.. مواطنو كفر الشيخ يحررون توكيلات تأييد الرئيس السيسي

توافد المواطنون لليوم السادس على التوالي، على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ، لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

طوابير أمام مكاتب التوثيق المختلفة

وامتدت طوابير المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بمراكز ومدن كفر الشيخ لعشرات الأمتار، وسط أجواء احتفالية؛ حيث حرص عدد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم، الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور الرئيس السيسي.

وتنوعت الحشود الممتدة أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء، والرجال، وكبار السن؛ بجانب الشباب، حيث حرص الجميع على إجراء التوكيلات، مشاركة منهم في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

المواطنون يشيدون بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات

وشهدت مكاتب التوثيق بمراكز «كفر الشيخ، وبلطيم، ومطوبس، ودسوق، والرياض، وبيلا، والحامول»، توافداً مكثفاً من قبل المواطنين، الذين أشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بمشاركتهم بالعرس الانتخابي، مؤكدين أنّ مشاركتهم أتت انطلاقاً من واجبهم تجاه الوطن، ورغبةً منهم في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة، ولاسيما الإنجازات التي شهدتها محافظة كفر الشيخ منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014.

الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل.