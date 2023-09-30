«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى في أول أيام العام الدراسي الجديد

سادت حالة من الهدوء والانتظام بأول يوم دراسي بمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، وسط متابعات ميدانية مكثفة لقيادات المنطقة، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، والموجهين بالإدارات؛ من بداية انطلاق اللحظات الأولى لليوم الدراسي صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات.

متابعة فعاليات إقامة طابور الصباح والإذاعة المدرسية

وفي ذات السياق، حرص الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة فعاليات إقامة طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية علم البلاد لبعض معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، كما تابع سير العمل باليوم الدراسي بداخل فصول هذه المعاهد، متابعاً نسب كثافة الحضور الطلابي واستيعاب الأماكن لهذه الكثافات، مناقشًا الطلاب وقيادات المعهد حول احتياجاتهم اللازمة لتوفيرها.

تسليم الكتب الدراسية للطلاب

واطمأن «شهاوي»، بنفسه على تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وتوزيع المناهج الدراسية وجداول الحصص علي المُعلمين، كما اطلع على مدى الالتزام بالزي الأزهري، والاهتمام بنظافة المعهد، وحّث هيئة التدريس بأهمية بث روح التعاون مع قيادات المعهد، للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً الدور الهام للمُعلم ومكانته العلمية وضرورة أنّ يحتذى به بين طلابه.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية ينصح الطلاب بالالتزام بالحضور اليومي

وهنأ «شهاوي»، الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متحدثاً لهم عن الانتماء وحُب الوطن، كما نصح الطلاب بالالتزام بالحضور اليومي المتواصل، والجد والاجتهاد من أول يوم دراسي حتى يكونوا متفوقين، قائلاً: «الطالب المتفوق يفخر به كل من حوله، والدولة تبنى وتتقدم بالعلم والعلماء، وديننا الحنيف يدعونا إلى التعلم والإخلاص في العمل وإتقانه».

موعد بداية الدراسة بالعام الدراسي

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية من قبل عن الخريطة الزمنية التي تتضمن موعد بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 لجميع المراحل التعليمية الأزهرية، موضحًا أنّ العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر للمعاهد ذات الفترتين، على أنّ تبدأ الدراسة بمعاهد الفترة الواحدة من غدٍ الأحد الموافق 1 من أكتوبر 2023.