محمد رمضان يحتفي بعيد ميلاد ابنه «علي»: كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد ميلاد ابنه «علي» بمشاركة فيديوهات له.

وعلق محمد رمضان على الفيديوهات قائلا: «كل سنة وأنت طيب يا حبيب أبوك.. زي النهارده من عشر سنين ربنا رزقني بالولد علي محمد رمضان».

مسلسل جعفر العمدة

وحصل مؤخرا الفنان محمد رمضان على جائزة الموركس دور كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

وشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة بجانب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.