«وادي الملوك بالأقصر»: إغلاق مقابر ملكية غدا لأعمال ترميم

أعلنت منطقة مقابر وادي الملوك بالقرنة غرب الأقصر، أنه بدءا من غدا الأحد، سيجرى إعادة فتح عدد من المقابر التي جرى ترميمها، وهي مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6، وسيتي الثاني رقم 15، وسابتاح رقم 47، أمام الزائرين بمنطقة وادي الملوك غرب الأقصر.

إغلاق عدد من مقابر الملوك

وأوضح الدكتور علي رضا، مدير المنطقة، أنه سيجري إغلاق عدد من مقابر الملوك بالوادي لبدء إجراء أعمال الترميمات اللازمة بدءا من غدا الأحد وهي مقابر الملوك رمسيس الثالث رقم 11، ورمسيس السابع رقم 1، لبدء أعمال الترميم المعماري والدقيق داخل تلك المقابر من صباح غدا الأحد الأول من أكتوبر 2023.

تقوية النقوش

وأضاف «رضا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أعمال الترميمات ستجرى من قبل الفنين المتخصصين لدى وزارة الآثار، وتستمر لمدة شهر، وستكون عبارة عن تقوية النقوش داخل المقابر، وهو إجراء احترازي للحفاظ على سلامة المقبرة، مؤكداً أن أعمال الترميمات تجري بشكل دوري لكافة المقابر، بسبب ضغط الزيارات والزحام داخل المقابر الذي يؤثر على المدى البعيد على حالة المقبرة.

آخر عملية ترميم

وتابع لذا قرر الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إجراء ترميمات دورية في المقابر، خصوصا وأن آخر عملية ترميم جرت في وادي الملوك كانت عام 2012.