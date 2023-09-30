بورسعيدية خلال تحرير توكيل في الشهر العقاري: دعم الرئيس السيسي واجب وطني

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات رئاسة الجمهورية، في مشهد يؤكد وعي الشعب المصري بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة، حيث شهد مكتب شهر عقاري ديوان عام محافظة بورسعيد زحاما لتحرير توكيلات لتأييد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

كلام السيسي دخل إلى قلوبنا

وأكد محمود عشري، عامل بمصنع، أنه تأثر بخطاب الرئيس خلال مؤتمر «حكاية وطن»، موضحاً أنه دخل إلى قلوب المواطنين كعادته قائلا: «معاك يا سيسي» لأجل تطوير بلدنا مصر.. وسنكمل معك الطريق ونثق في النجاح.

قالت أية عبدالفتاح، بائعة في محل ملابس، إنها أتت مع صديقاتها مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيل لتأييد ترشح الرئيس السيسي، قائلة إنه ربان السفينة وإذا تركها ستغرق كذلك مصر في أيدي ربان، وأن دعمه أصبح واجبًا وطنيًا.