خدمات الشهر العقاري الإلكترونية.. اعرف الخطوات

العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشهر العقاري أتاحتها وزارة العدل، من خلال بوابة مصر الرقمية، للتسهيل على المواطنين الذين يرغبون في إنهاء معاملات خاصة بالشهر العقاري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خدمات الشهر العقاري الإلكترونية، من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية.

والخدمات التي تُقدم إلكترونيًا من الشهر العقاري هي:

1- استخراج صورة من منشور مالي.

2- استخراج صورة من منشور فني.

3- استخراج صورة من عقد مشهر.

4- استخراج صورة من كتاب دوري.

5- ترجمة عقد مشهر.

6- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

7- الاستعلام عن سريان محرر مميكن.

8- خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.

9- انطلاق تطبيق أرغب في عمل توكيل على هواتف أندرويد وأبل وهواوي.

10- الحجز أون لاين.

11- خدمة اكتب محررك.

12- تصحيح محرر موثق.

13- إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

14- توكيل عام قضايا.

15- إقرار رسمي.

16- توكيل رسمي شامل «عام وبنوك».

17- تحرير توكيل عام رسمي.

ويمكن الحصول على خدمات الشهر العقاري الإلكترونية من خلال إتباع عدد من الخطوات، والتي تتمثل في:

1- زيارة بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2- اختيار خدمات الشهر العقاري.

3- فتح نافذة أمامك تضم عدد من الخدمات الإلكترونية.

4- اختار الخدمة التي تريدها، ومن ثم اتباع باقي الخطوات الخاصة بالتسجيل.