خطوات سهلة لحجز تحرير توكيل في الشهر العقاري أون لاين

أتاحت وزارة العدل تطبيق عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الآندرويد، للمواطنين طريقة حجز تحرير توكيل في الشهر العقاري، ويمكن الحصول على ذلك التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني.

خطوات حجز عمل توكيل في الشهر العقاري

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات حجز عمل توكيل في الشهر العقاري.

تحميل التطبيق

الخطوة الأولى لحجز عمل توكيل في الشهر العقاري تتمثل في تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل من متجر «Play Store».

الخطوة الثانية: يقوم الشخص بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

الخطوة الثالثة: يضم التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

الخطوة الرابعة: يتم تحديد يوم وميعاد الحجز، ويتم الضغط على «تأكيد» البيانات المدخلة.

الخطوة الخامسة: بعد مراجعة البيانات المدخلة وتأكيدها، واضغط على «موافق».

ويعرض تطبيق وزارة العدل «أرغب في عمل توكيل»، الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءا على بيانات مؤكدة وفقًا للحاجزين مسبقًا على التطبيق الإلكتروني.