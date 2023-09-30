مواعيد الشهر العقاري المسائية لعمل توكيلات تأييد لمرشحي انتخابات الرئاسة

أعلنت وزارة العدل عن المواعيد والأماكن المتاحة للعمل في الفترة المسائية بمكاتب الشهر العقاري بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتمكن من عمل توكيلات تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المواعيد والأماكن المتاحة للعمل في الفترة المسائية بالشهر العقاري.

المواعيد من الخامسة وحتى التاسعة مساءً

وأقرت وزارة العدل مواعيد العمل في مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بجميع المحافظات، من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، ويكون من خلال اتباع نظام الحجز المُسبق بالدخول على بوابة مصر الرقمية، أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبالنسبة للمحافظات المتاح عمل الشهر العقاري بها في الفترة المسائية وفقًا لوزارة العدل هي 145 فرعا في محافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، المنيا، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، مرسي مطروح، الدقهلية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، سوهاج، المنوفية، قنا، البحيرة، الوادي الجديد، دمياط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الغربية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، بني سويف، والسويس».