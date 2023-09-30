مواعيد عمل الشهر العقاري لتوثيق توكيلات تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسي

يرغب العديد من المواطنين في معرفة مواعيد عمل الشهر العقاري، لعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وفقًا للجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة 2024.

التنسيق بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للانتخابات

ويجري التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة العدل لعمل التوكيلات للمترشحين للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المواعيد الخاصة بعمل الشهر العقاري على مدار الأسبوع.

الشهر العقاري يعمل على مدار الأسبوع

وتعمل كل مقار الشهر العقاري على مدار الأسبوع، من يوم السبت حتى الجمعة، من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، ولا تعمل في الإجازات الرسمية للدولة.

كما سعت وزارة العدل لتخصيص أرقامًا لتلقي شكاوي المواطنين من الشهر العقاري، وأيضا للرد على استفسارات المواطنين، كالتالي:

القاهرة: 01555887711.

الإسكندرية: 01555887722.

بقية المحافظات: 01555887733.